Inter, Gabigol: Flamengo e West Ham puntano il calciatore

Calciomercato, l’Inter è pronto a cedere Gabigol: Flamengo e West Ham sulle tracce del calciatore

Il Flamengo punta ad avere in squadra due giocatori dell’Inter, Gabriel Barbosa e Joao Miranda. A conferma di questa teoria ci sono le parole del presidente della società brasiliana, Marco Braz:« Gabgiol per ora è un giocatore sotto contratto. Noi aspettiamo solo la risposta dell’Inter, ma si tratta comunque di una trattativa molto complicata».

Che Gabigol rimanga in nerazzurro risulta ormai impossibile ma dove sarà il suo futuro è ancora da chiarire. Sembra che l’Inter stia valutando due opzioni, la cessione o il prestito, ma in entrambi casi in Europa. Sembrerebbe che a puntare il calciatore (oltre al Flamengo) ci sia il West Ham, pronto a comprarlo a titolo definitivo.