Calciomercato Inter: il Chelsea si inserisce nella corsa ad Hakimi. I dettagli

Il Chelsea si inserisce prepotentemente nella corsa per Hakimi: duello e asta con il Paris Saint-Germain per il laterale dell’Inter

Hakimi resta il big sul mercato per far respirare il bilancio e dare ossigeno ai conti dell’Inter. Sul laterale marocchino c’è sempre il forte interesse del Paris Saint-Germain, ma ancora non c’è l’accordo economico con i nerazzurri.

L’Inter chiede 80 milioni di euro per l’ex Real Madrid, con i parigini che potrebbero rilanciare nei prossimi giorni come scrive La Gazzetta dello Sport. Al PSG si aggiunge anche l’interesse del Chelsea, con i campioni d’Europa che sarebbero piombati con prepotenza su Hakimi. Potrebbe così scatenarsi un’asta per la freccia classe ’98, tutto a vantaggio così di Zhang che punta ad una super plusvalenza per il gioiello interista.