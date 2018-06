Joao Mario West Ham, il centrocampista portoghese potrebbe proseguire la sua avventura in Premier League: secondo la stampa inglese, gli Hammers puntano il riscatto del portoghese dell’Inter

Le ultime dichiarazioni rese alla stampa da Joao Mario potrebbero aver portato delle importanti novità sull’asse West Ham-Inter. Arrivato a Londra nel gennaio 2018 in prestito oneroso, il centrocampista portoghese è stato tra i più positivi della banda di David Moyes: 13 presenze e 2 reti, prestazioni di qualità che hanno convinto la dirigenza londinese. E, secondo quanto rivela la stampa inglese, gli Hammers puntano il riscatto…

L’edizione odierna del Daily Mail riporta che il West Ham sta pensando all’acquisto a titolo definitivo del classe 1993: una mossa che potrebbe essere favorita dalle recenti parole dell’ex Sporting Lisbona, che mettono i clarets and blue in una posizione di vantaggio al tavolo di contrattazione. Manuel Pellegrini, nuovo manager, è un grande estimatore del nazionale portoghese ed ha chiesto il suo acquisto per la prossima stagione: l’Inter però non può permettersi minusvalenze (pagato 40 milioni di euro nell’estate 2016, ndr) e non ascolterà offerte inferiori ai 28 milioni di euro. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, il futuro di Joao Mario è tutto da scrivere…

