Calciomercato Inter, la Roma fa il prezzo per Florenzi: Inzaghi poco convinto

Data per certa a partenza di Achraf Hakimi, l’Inter si sta guardando intorno per provare a rimpiazzare il fenomeno marocchino. Uno dei nomi accostati da La Gazzetta dello Sport ai nerazzurri è quello di Alessandro Florenzi.

La Roma non ha intenzione di regalarlo a nessuno e vorrebbe guadagnare almeno 10 milioni dalla sua cessione. Lo staff del giocatore cercherà di evitare che si vada oltre gli 8-9 per facilitare le trattative, ma i margini sembrano esserci. Florenzi, che piace in Italia all’Inter (meno di prima però, con Inzaghi) e Juventus, vorrebbe continuare a giocare all’estero e spera che il Psg alla fine lo riprenda.