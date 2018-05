Estudiantes-Racing Club è finita 1-2, ancora decisivo il futuro interista Lautaro Martinez: zampata da bomber di razza dell’attaccante argentino, ecco il video

«In questo momento non penso al mio futuro: do il 100 per cento per il Racing, ho una responsabilità molto grande. Quando scendo in campo provo a dare il massimo per superarmi e per difendere i colori di questo club. Ora non penso ad altro che dare il meglio con il club», queste le parole di Lautaro Martinez al termine di Estudiantes-Racing Club, terminata 1-2 e che ha visto ancora una volta protagonista il ‘Toro’. Un gol da attaccante vero per lo 0-1 dell’Academia dopo pochi minuti, buone notizie per l’Inter…

Il gioiellino sudamericano sarà un nuovo calciatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione ma ha già sottolineato che darà tutto per il Racing fino all’ultimo giorno, club che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio. Fin qui sono 11 le reti siglate da Martinez in Primera Division, alle quali bisogna aggiungere i 5 gol realizzati nelle prime 5 giornate di Copa Libertadores. Numeri di altissimo livello per l’attaccante classe 1997, con l’Inter che può sorridere: il Toro con Mauro Icardi, una coppia potenzialmente esplosiva. Ecco il video del gol siglato all’Estudiantes: