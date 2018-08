Calciomercato Inter: si valutano le alternative a Luka Modric

L’Inter sta vagliando alcune alternative nel caso in cui dovesse sfumare il sogno Luka Modric del Real Madrid

L’Inter rimane in corsa per l’acquisto di un centrocampista che vada a completare la rosa di Luciano Spalletti. Sfumata la trattativa per Arturo Vidal che a breve si trasferirà al Barcellona, e dopo le dichiarazioni del presidente del Real Madrid su Luka Modric, i nerazzurri stanno vagliando anche altre piste. Il sogno resta il croato, ma intanto, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza sta valutando altri nomi per evitare il rischio di mancare l’ultimo acquisto.

Le alternative al centrocampista del Real, sulla lista del direttore sportivo, Piero Ausilio, sono Stanislav Lobotka, centrocampista in forza al Celta Vigo e Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo. Quest’ultimo, profilo molto gradito a Spalletti che lo ha allenato alla Roma, era stato già seguito dall’Inter nelle scorse settimane. Infine, secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, non si esclude un ritorno di fiamma con il centrocampista brasiliano Rafinha che ha lasciato i nerazzurri poche settimane fa per rientrare dal prestito al Barcellona. L’eventuale ritorno del brasiliano, però, sembra legato alla partenza di Joao Mario ormai destinato a lasciare Milano.