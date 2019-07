Calciomercato Inter, Miranda verso la cessione: le ultime

Calciomercato Inter, Miranda verso la cessione: ecco le ultime sul possibile addio ai nerazzurri del difensore brasiliano

Joao Miranda potrebbe presto salutare Milano e tutti i tifosi nerazzurri. Il difensore brasiliano, ex Atletico Madrid, con ogni probabilità non riformerà la coppia con Godin, come ai tempi in cui giocavano nei Colchoneros.

Miranda, all’Inter dal 2015, potrebbe presto lasciare i nerazzurri: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il brasiliano potrebbe accasarsi allo Jiangsu Suning, club cinese di proprietà della famiglia Zhang.