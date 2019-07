Calciomercato Inter: Nainggolan, sbuca la Sampdoria ma ad una condizione

La Sampdoria è emersa tra le squadre candidate per la corsa a Radja Nainggolan: idea prestito con ingaggio a carico dell’Inter

Come è noto da settimane, il mercato in entrata dell’Inter è strettamente legato a quello in uscita. I partenti sono sempre i soliti nomi: Mauro Icardi e Radja Nainggolan, a cui si potrebbe aggiungere Ivan Perisic.

Secondo Repubblica, l’ultima squadra a interessarsi al centrocampista belga sarebbe la Sampdoria di Ferrero. La trattativa potrebbe incendiarsi qualora l’Inter accettasse di farsi carico di una parte dell’ingaggio di Nainggolan. La formula su cui stanno discutendo le due società sarebbe quella del prestito.