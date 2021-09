Calciomercato Inter, Nandez spera nel ritorno di fiamma

Il centrocampista uruguaiano, Nandez, rimasto al Cagliari in estate sarebbe ancora in attesa dell’Inter

La trattativa che ha caratterizzato l’estate italiana è stata sicuramente quella tra Inter e Cagliari per Nandez. I nerazzurri avevano individuato nell’esterno uruguaiano il sostituto di Hakimi, ma la cessione di Lukaku ha cambiato le priorità.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, però, la storia non sarebbe finita. La delusione per la mancata cessione lo fa ancora sperare in vista di gennaio quando attraverso il suo agente ci riproverà ancora con l’Inter che resta la sua priorità.