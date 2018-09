Calciomercato Inter, fari puntati su Nikola Milenkovic: monitorato ieri da vicino il difensore della Fiorentina, i dettagli

Inter-Fiorentina, in palio punti importanti per la classifica ma non solo. I nerazzurri hanno vinto 2-1, grande gioia per la dirigenza ma un occhio di riguardo al mercato. Monitorato da vicino Federico Chiesa, gioiello viola che fa gola al Biscione, ma non solo: occhi su Nikola Milenkovic.

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Nazione, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è rimasto stregato dal centrale difensivo serbo: classe 1997, l’ex Partizan ha colpito il diesse per la sua fisicità e per la sua duttilità, potendo giocare sia da centrale che da laterale destro.