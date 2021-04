Calciomercato Inter, obiettivo Almada: il retroscena sulla trattativa saltata

In Argentina si parla molto dell’interesse dell’Inter per Thiago Almada. I dettagli della possibile trattativa

Come segnalato da Gazzetta dello Sport, in Argentina si parla molto dell’interesse dell’Inter per Thiago Almada, trequartista del Velez Sarsfield. un anno fa i nerazzurri avevano provato a replicare l’operazione-Lautaro, bloccando in anticipo questo talento diciannovenne.

Lo stop agli investimenti arrivato dalla Cina ha congelato ogni discorso ma l’interesse tecnico per l’argentino resta vivo e non è da escludere che i contatti possano intensificarsi nelle prossime settimane.