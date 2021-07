Calciomercato Inter, obiettivo Raspadori: Marotta cala il jolly

Calciomercato Inter: i nerazzurri fanno sul serio per Raspadori e Marotta sarebbe pronto a calare il jolly per convincere il Sassuolo

Sembra destinato nuovamente alla partenza Sebastiano Esposito dopo le ultime esperienza alla Spal e al Venezia.

L’attaccante classe 2002 non rientrerebbe al momento nel progetto Inzaghi e potrebbe finire nuovamente in prestito per continuare il percorso di crescita, ma stavolta nella massima serie come scrive La Gazzetta dello Sport. Su Esposito c’è il pressing del Sassuolo in particolare, con il giocatore che potrebbe fungere anche da jolly per arrivare ad un altro baby come Raspadori, primo obiettivo di Marotta e Ausilio per il reparto offensivo.