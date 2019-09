Calciomercato Inter, occhi puntati su un giovane dell’Ajax: ecco il talento messo nel mirino dagli osservatori nerazzurri

Il mercato non si ferma mai. E così, anche durante la sosta per le Nazionali, l’Inter è al lavoro per sondare il terreno in cerca di affari. L’ultimo talento su cui si sono posati gli occhi dei nerazzurri arriva dalla Romania, dove giovedì sera un osservatore ha seguito proprio l’impegno della Nazionale.

Nel mirino – secondo Tuttosport – c’era Tavzan Marin, centrocampista23enne passato in estate dallo Standard Liegi all’Ajax per 12,5 milioni di euro. L’Inter ha così aggiunto sul taccuino quello che ad Amsterdam è stato acquistato per farne l’erede di De Jong in cabina di regia.