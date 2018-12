Trincao, blitz dell’Inter: offerta da 10 milioni

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Trincao dello Sporting Braga: offerta da 10 milioni di euro, le ultime sul portoghese

Seguito con grande interesse dalla Juventus, Francisco Trincao è finito nel mirino dell’Inter. Pallino di Beppe Marotta, il fantasista portoghese si sta mettendo in luce con la maglia dello Sporting Braga ed è pronto per il salto di qualità: il classe 1999 ha raccolto sette presenze in Liga Nos ed ha evidenziato qualità non indifferenti.

Secondo quanto riporta Rai Sport, la dirigenza nerazzurra ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino dell’esterno offensivo diciannovenne. Una proposta che fa gola al club lusitano, che ha ricevuto un’offerta di 2,5 milioni di euro per il prestito dalla Juventus, con riscatto fissato a 15 milioni. Attese novità, derby d’Italia per il millennial…