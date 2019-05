Calciomercato Inter: oltre a Danilo si puntano Darmian ed Emerson Palmieri

Rivoluzione sulle fasce per l’Inter: i nerazzurri hanno individuato in Danilo del City il prescelto, oltre a lui calde le piste Darmian ed Emerson Palmieri

In estate sarà rivoluzione sulle fasce nerazzurre, l’Inter ha deciso di cambiare l’intera batteria dei terzini tranne Asamoah e D’Ambrosio che verranno confermati. Cedric, Vrsaljko e Dalbert invece saluteranno Appiano Gentile e al loro posto verrà fatto spazio per nuovi innesti. In cima alla lista di Ausilio c’è Danilo del Manchester City che sembra aver già accettato la destinazione ed ora bisognerà trattare con il club. Oltre a lui c’è interesse per Darmian ed Emerson Palmieri. Il primo si può liberare dallo United per una cifra intorno ai 10 milioni, mentre per il secondo bisognerà sborsare qualcosa in più. L’Inter nel frattempo guarda al futuro: restyling sulle fasce e Antonio Conte sullo sfondo.