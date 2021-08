Calciomercato Inter, piano Marotta per Insigne: arriva a parametro zero?

Insigne Inter, Marotta non vuole andare oltre questa cifra. Spunta una nuova idea in vista del prossimo anno

Lorenzo Insigne è recentemente finito nei radar di Beppe Marotta per rinforzare l’attacco dell’Inter. L’esterno offensivo fresco campione d’Europa fatica a trovare l’accordo per rinnovare il proprio contratto con il Napoli e potrebbe presto cambiare aria.

La dirigenza nerazzurra è stata però molto chiara: l’eventuale costo dell’operazione non dovrà superare i 15 milioni di euro. Una cifra non contemplata da De Laurentiis, che per vendere il suo capitano chiede almeno 30 milioni di euro. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si starebbe facendo largo l’ipotesi di provare a prendere Insigne a parametro zero il prossimo anno.

LE ULTIME SU INTERNEWS24