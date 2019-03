Il Real Madrid avrebbe fatto la sua prima mossa verso l’acquisto di Mauro Icardi: nella trattativa è compreso l’ex Mateo Kovacic

È Il Sun, prima fonte di informazione sportiva inglese, a riportare una notizia shock secondo la quale il fuoriclasse argentino Mauro Icardi, da qualche mese in rotta con l’Inter, si starebbe finalmente muovendo verso il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Ma la trattativa sarebbe più complicata di quello che appare, le merengues vorrebbero infatti includere nell’acquisto l’ex nerazzurro Mateo Kovacic, ora in prestito al Chelsea, che difficilmente troverà un riscatto in Inghilterra.

Per la testata inglese, se Icardi andrà in Spagna, Kovacic tornerà in Italia, per la felicità di molti tifosi nerazzurri. Secondo alcune voci di mercato inoltre, il Real Madrid seguirebbe l’argentino già da tempo, ma la società non avrebbe voluto avere contatti con Wanda Nara.