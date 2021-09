Calciomercato Inter: retroscena estivo su Brozovic e Barcellona

Marcelo Brozovic sarà, dopo Lautaro, il prossimo a trattare il rinnovo con l’Inter ma nel frattempo spunta un retroscena con il Barcellona

L’Inter guarda attentamente ai rinnovi di contratto. Se per Lautaro siamo alle battute conclusive, ci sono sicuramente altri giocatori che necessitano dell’attenzione dei dirigenti. Tra questi c’è Marcelo Brozovic.

Proprio sul croato, il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha svelato un retroscena particolare: «L’Inter procederà ad una nuova proposta per cercare di blindare Brozovic. Retroscena sull’interesse del Barcellona: ai tempi del sondaggio nerazzurro per Emerson Royal il Barça rispose che avrebbe gradito in cambio il croato».