Calciomercato Inter, sempre più vicina la permanenza in nerazzurro di Rafinha: spunta una nuova formula, le ultime sulla trattativa con il Barcellona

Arrivato nella sessione di mercato di gennaio dal Barcellona, Rafinha ha convinto tutti in casa Inter. Il fantasista brasiliano è stato uno dei principali protagonisti della seconda parte di stagione, aiutando la formazione di Luciano Spalletti a raggiungere l’obiettivo Champions League. E la dirigenza nerazzurra è al lavoro sul riscatto, complice la volontà del brasiliano di proseguire la sua avventura a Milano. E, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la permanenza è sempre più vicina…

Difficilmente l’Inter potrà mettere sul piatto i 38 milioni di euro previsti dall’accordo raggiunto a gennaio con il club catalano, ma una nuova formula potrebbe sbloccare la trattativa. La Rosea rivela che il Biscione è al lavoro su un prestito biennale con diritto di riscatto obbligatorio: i blaugrana non hanno chiuso all’ipotesi, con il classe 1993 che non troverebbe spazio nelle gerarchie di Ernesto Valverde. La volontà del calciatore farà la differenza e, allo stato attuale, si va verso la permanenza in nerazzurro: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, il direttore sportivo Piero Ausilio pronto a fare un altro regalo a mister Spalletti…