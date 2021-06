Calciomercato Inter, scatto PSG per Hakimi: blitz a Milano dell’agente

Calciomercato Inter: il PSG avrebbe accelerato per Achraf Hakimi, l’agente del marocchino è atteso in settimana a Milano

L’Inter chiude per Calhanoglu che oggi dopo le rituali visite mediche metterà nero su bianco al contratto triennale con il club campione d’Italia.

A tenere banco nelle stanze di Viale della Liberazione è anche il futuro di Hakimi, con il rilancio nelle ultime ore del Paris Saint-Germain. Come scrive il Corriere dello Sport, in settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi con l’arrivo a Milano dell’agente del marocchino Camano, rappresentante anche di Lautaro Martinez. Zhang e Marotta chiedono almeno 70 milioni per trattare l’addio dell’ex Real Madrid, con il PSG al momento in vantaggio sul Chelsea che può mettere sul piatto 55 milioni piò il cartellino di Marcos Alonso.