Calciomercato Inter, Piero Ausilio avrebbe puntato il volante classe ’97 del Lille. I nerazzurri lo acquisterebbero ora per poi lasciarlo un anno in prestito in Francia.

Le speranze dell’Inter per Luka Modric sono ormai ridotte al lumicino. La chiara volontà del giocatore croato si è scontrata con la fermezza di Florentino Perez, sordo a qualunque richiesta di lasciar partire il giocatore. Le intenzioni di Piero Ausilio sono comunque quelle di attendere il numero 10 fino all’ultimo giorno di mercato: non ci saranno ulteriori acquisti. Spalletti conterà quindi sui giocatori in rosa, provando ad alternare al fianco di Marcelo Brozovic uno tra Vecino, Gagliardini o Asamoah. Secondo il quotidiano francese “Le 10 Sport”, i nerazzurri avrebbero però in mente un colpo per il futuro: Thiago Maia del Lille.

Il centrocampista brasiliano è stato vicinissimo al trasferimento in Premier League in questa sessione di mercato. Prima il Newcastle e poi il Watford avevano preparato offerte vicine ai 20 milioni per il giocatore, ma alla fine Les Dogues avrebbero declinato le proposte. Perché? Fonti in Francia parlano di un’offerta nerazzurra sempre di 20 milioni, ma con la permanenza dello stesso Thiago Maia nel Lille per un altro anno. L’intenzione di Ausilio sarebbe quindi quella di acquistare il giocatore in questa sessione e lasciarlo agli ordini di Galtier fino al passaggio l’anno prossimo a Milano. Il classe ’97 ex Santos è il tipico volante brasiliano, ottime doti da incontrista abbinate ad una grande visione di gioco. Oro olimpico a Rio 2016, ha giocato quest’anno 37 partite siglando un gol.