Calciomercato Inter, la linea verde di Marotta: stretta finale per Agoumé

Calciomercato Inter, stretta finale con il Sochaux per Agoumé: per il centrocampista classe 2002 servono circa 5 milioni

In attesa di gettarsi a capofitto sul mercato di quella che sarà la prima Inter di Antonio Conte, i nerazzurri sondano il mercato dei giovani alla ricerca di qualche occasione da sfruttare al volo. Per questo motivo, da diverse settimane, Marotta ha puntato i riflettori sulla Francia.

Dove milita Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 in forza al Sochaux. Uno dei talenti più nitidi della sua leva Oltralpe, uno dei Blues – nonostante le sue origini del Camerun – impegnati nell’Europeo Under 17 in corso. Agoumé ha già un valore di mercato importante, ma anche un contratto in scadenza tra un anno: per assicurarselo l’Inter sta trattando su una base vicina ai 5 milioni di euro.