Calciomercato Inter: tre addii per arrivare a Vidal. I dettagli

L’Inter ha messo nel mirino Arturo Vidal: il centrocampista cileno arriverebbe a Milano solo grazie a tre cessioni

Cedere a titolo definitivo Radja Nainggolan è impossibile per l’Inter. A meno che non si voglia andare in contro ad una corposa minusvalenza, il belga sarà ceduto in prestito. Più semplice cedere altri tre elementi della rosa nerazzurra, ritenuti inutili da Conte.

Stiamo parlando di Borja Valero (3-4 milioni) e Joao Mario (19-20, anche in prestito con obbligo). Lo spagnolo piace alla Fiorentina e al Genoa, mentre l’ex Sporting Lisbona è nel mirino del Monaco. Come riporta Tuttosport, con le uscite di questi tre giocatori, l’Inter avrebbe lo spazio, anche economico, per inserire un sesto centrocampista che risponde al nome di Arturo Vidal.