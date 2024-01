Calciomercato Juve, Chiesa via a fine stagione? La notizia

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, potrebbe andare via a fine stagione dopo l’esplosione di Kenan Yildiz

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, potrebbe andare via a fine stagione dopo l’esplosione di Kenan Yildiz.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero starebbe seriamente pensando a questo scenario a causa dei continui problemi fisici del giocatore, che non lo stanno ancora mettendo nelle condizioni di fare il titolare inamovibile. L’alternanza con il giocatore turco però non è da escludere anche per il prossimo campionato.