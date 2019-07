Calciomercato Juve, Perin e i suoi fratelli: cinque nomi in uscita

Calciomercato Juve, Perin e i suoi fratelli: sono cinque i nomi in uscita per i bianconeri verso la nuova stagione

Anche De Ligt, adesso, è pronto ad aggiungersi alla lista. Che già conta su Ramsey e Rabiot, Pellegrini e Demiral, oltre a Romero. Ma la Juve, ora, deve pensare anche a liberare spazio in rosa.

In questo senso, il primo potrebbe essere Perin. Che ha accettato il trasferimento al Benfica, in attesa dell’intesa tra il club portoghese ed i bianconeri. Ma in uscita da Torino – secondo Il Corriere dello Sport – si registrano anche Khedira, Cancelo, Matuidi e uno degli attaccanti a disposizione di Sarri con Mandzukic in prima fila.