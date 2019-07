Calciomercato Juve: clamorosa offerta dal Tottenham per Dybala, i dettagli

Il Daily Mail parla di un forte interessamento del Tottenham nei confronti di Paulo Dybala. Pochettino sarebbe disposto a spendere 90 milioni

Il futuro di Paulo Dybala alla Juve rimane comunque incerto. In attesa del colloquio tra il giocatore e Maurizio Sarri, continuano ad aumentare le pretendenti per l’argentino. Dall’Inghilterra arrivano voci di un interessamento del Tottenham per il giocatore.

Secondo quanto riporta il Daily Mail Mauricio Pochettino avrebbe individuato l’argentino come sostituto di Eriksen e secondo il quotidiano inglese il Tottenham sarebbe disposto a spendere fino a 90 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.