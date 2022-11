Calciomercato Juve, due nomi per la difesa del futuro

Calciomercato Juve, per la difesa ci sono due nomi nel taccuino dei dirigenti bianconeri: si tratta di Gvardiol e Ndika

La Juve è al lavoro sul mercato per trovare forze nuove e fresche per la difesa bianconera.Come riferito da Tuttosport, i bianconeri hanno due obiettivi: Gvardiol del Lipsia e Ndicka dell’Eintracht.

Il preferito è il 20enne croato del Lipsia, ma per lui pesa la valutazione, almeno 50 milioni e quindi sono in rialzo le quotazioni del 23enne francese, il cui accordo con il club di Francoforte scadrà in estate.

