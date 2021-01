Calciomercato Juve: il Liverpool vuole Demiral, pronta l’offerta

Il Liverpool sarebbe interessato a Demiral sul mercato: i ‘Reds’ potrebbero mettere sul piatto 50 milioni di euro per il difensore della Juve

Ci sarebbe anche il Liverpool tra le pretendenti a Merih Demiral. Il difensore turco nei giorni scorsi era stato accostato anche a Tottenham, Atletico Madrid, Real e Leicester, che vorrebbero approfittare della volontà dell’ex Sassuolo di giocare con maggiore continuità.

La Juventus non vorrebbe però privarsi del giocatore, con Klopp e la dirigenza dei ‘Reds’ che cercheranno comunque di imbastire un’offerta e tentare la ‘Vecchia Signora’ con una proposta da 50 milioni di euro come riporta Oltremanica Liverpool Echo. Il tecnico tedesco avrebbe individuato in Demiral il sostituto ideale di van Dijk, fermo ai box per un grave infortunio ai legamenti del ginocchio.