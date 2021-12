Calciomercato Juve, Martial ha scelto la sua prossima destinazione

Calciomercato Juve, Anthony Martial pronto a lasciare il Manchester United: decisa la sua prossima destinazione

Juve sempre in cerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo già nel mese di gennaio. I bianconeri, in questi giorni, avrebbero messo nel mirino anche Anthony Martial, attaccante in uscita dal Manchester United.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, però, non sarebbe l’Italia la prossima destinazione del francese, che avrebbe invece scelto di passare in prestito al Siviglia fino a fine stagione.