Calciomercato Juve, Paratici guarda al futuro: occhio a due parametri zero

Calciomercato Juve, Paratici già proiettato nel futuro: occhio a due parametri zero che potrebbero fare al caso di Sarri

Il mercato della Juve non si è chiuso col botto, anzi, c’è qualcuno che si aspettava qualche operazione in uscita che poi non è arrivata. Fabio Paratici però non si lascia abbattere, anzi guarda già al futuro.

Tuttosport delinea la posizione di due calciatori che potrebbero arrivare a parametro zero nel prossimo mercato: Willian, autentico pupillo di Sarri al Chelsea, e Eriksen del Tottenham. Sul danese la concorrenza è ricca.