Calciomercato Juve, Perin vicinissimo al Benfica: le ultime sulla trattativa che dovrebbe portare il portiere in Portogallo

La Juve starebbe per concludere l’operazione Perin in uscita. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il portiere della Nazionale sarebbe vicinissimo al Benfica.

L’offerta dei portoghesi alla Juventus si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che soddisferebbe i bianconeri, che solo un anno fa avevano versato 12 milioni nelle casse del Genoa per acquistare il portiere. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.