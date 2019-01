Accordo raggiunto tra Juve e Genoa: il futuro di Sturaro sarà in maglia rossoblù. Contratto con formula di prestito e diritto di riscatto a 10 milioni

Poco dopo la conclusione del vertice di mercato tra Juventus e Genoa arrivano le prime notizie per quanto riguarda Stefano Sturaro. Il centrocampista sta per concludere la deludente avventura allo Sporting Lisbona dove a causa di alcuni infortuni non ha collezionato presenze.

Ora il club bianconero è arrivato ad un’intesa totale per girare il calciatore alla società in cui è cresciuto dal punto di vista calcistico, il Genoa. Gli accordi presi per il futuro di Sturaro parlano di un ritorno in rossoblu grazie alla formula di prestito, per un anno e mezzo, con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.