Calciomercato Juve: sondaggio con il Lione per Depay. I dettagli

Depay Juve, Pirlo chiede qualità: sondaggio con il Lione per gennaio. L’attaccante olandese potrebbe essere una soluzione

La Juventus pensa anche a Memphis Depay del Lione per l’attacco. Ne è sicura La Stampa che alimenta le indiscrezioni circolate in Spagna nella giornata di ieri: i bianconeri sarebbero pronti a sfidare Milan e Lione per l’olandese. Sarebbe sicuramente il profilo ideale per aumentare la qualità della rosa bianconera di Andrea Pirlo.

L’attaccante – che va in scadenza nel 2021 – può lasciare la Francia per poco più di 5 milioni e la Juve può strapparlo subito sfruttando gli ottimi rapporti col club transalpino. Una pista da monitorare parallelamente a quella Milik, per il quale sono ripresi i contatti.