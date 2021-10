Calciomercato Juve, Tchouameni arriva allo Stadium: un bianconero può fargli posto

Calciomercato Juve: i bianconeri seguono sempre con attenzione Tchouameni, con un elemento della rosa attuale che potrebbe fargli posto

All’Allianz Stadium arriva Aurelien Tchouameni. Il centrocampista affronterà il Belgio con la sua Francia proprio nell’impianto torinese: occasione importante per Cherubini e l’intera dirigenza della Juve di osservarlo da vicino giovedì.

Secondo Tuttosport, da più di un mese alla Continassa si stanno muovendo con grande concretezza sul calciatore francese per anticipare la concorrenza di Liverpool e Chelsea. Il Monaco, però, non fa sconti: la valutazione resta sui 35/40 milioni di euro. Negli ambienti bianconeri sono convinti che l’ex Bordeaux sia il rinforzo ideale per la Juventus che, in caso di uscita di uno fra McKennie e Ramsey, potrebbe effettuare un tentativo per Tchouameni tra gennaio e giugno.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24