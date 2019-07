Calciomercato Juve, tutti vogliono Demiral: cinque i club interessati, Paratici valuta la strategia migliore per i bianconeri

Tutti vogliono Demiral. Il centrale era nel mirino di tanti club prima della sfida di ieri all’Inter, figurarsi dopo l’ottima prestazione fornita a Nanchino. Non ci sono, infatti, soltanto Milan e Roma sul difensore turco, società che con la Juve stanno trattando anche Rugani.

La Fiorentina – secondo quanto riporta Tuttosport – si è fatta avanti e lo prenderebbe in prestito, mentre dall’estero si sono mosse tanto il Manchester United quanto lo Zenit. Paratici valuta la situazione, ma – per certo – non vuole perdere il controllo sul giocatore.