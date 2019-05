La Juventus pronta a chiudere per Ruben Dias del Benfica: il difensore classe 1997 ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro

La Juventus sarebbe sempre più vicina al colpo Ruben Dias secondo quanto riportato stamane in Portogallo. Stando alle indiscrezioni di Record nelle ultime ore i bianconeri avrebbero deciso di affondare il colpo per il difensore del Benfica, già visionato più volte nel corso degli ultimi mesi. Dias, che ha un contratto in scadenza col Benfica soltanto nel 2023, è uno degli assistiti di Jorge Mendes: sarebbe proprio il super-procuratore portoghese di Cristiano Ronaldo la regia dell’operazione.

Per arrivare al giocatore classe 1997, che ha una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro, la Juve avrebbe impresso una accelerata proprio in questi giorni. Nelle scorse settimane si era parlato di contatti tra la dirigenza bianconera e Mendes sia per Ruben Dias che per Joao Felix, altro talento del Benfica che però vanta una clausola rescissoria da 120 milioni di euro.