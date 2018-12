La Juventus sarebbe sulle tracce di due giovani calciatori brasiliani: entrambi sono attualmente in forza all’Atletico Paranaense

La Juventus si inizia a muovere sul mercato in vista di gennaio. Sul taccuino del club bianconero sono finiti nelle ultime settimane due giovani calciatori brasiliani. Si tratta del terzino sinistro classe 1998 Renan Lodi, e il centrocampista classe 1997, Bruno Guimares. Entrambi sono attualmente in forza all’Atletico Paranaense. Alcuni osservatori bianconeri scrutano con attenzione la situazione per capire se siano potenzialmente “da Juve”.