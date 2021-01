Calciomercato Juventus, caccia alla quarta punta. Tutti i nomi

Calciomercato Juventus: stallo per la quarta punta. Tutti i profili vagliati dalla dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco

Come noto la Juventus è alla ricerca di una quarta punta per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Come riporta Tuttosport i bianconeri stanno agendo con grande calma senza la fretta di chiudere per un profilo o per un altro.

Per il momento sarebbero quindi da escludere mosse repentine che potrebbero portare a Graziano Pellé, svincolato dallo Shandong Luneng, o a Leonardo Pavoletti del Cagliari. Resta sempre viva l’ipotesi legata a Fernando Llorente che resterà a Napoli fino alla Supercoppa Italiana in programma il 20 gennaio prossimo ma dopo potrebbe essere un’opzione percorribile.