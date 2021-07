Calciomercato Juventus, cifra trovata col Sassuolo? Le ultime

Locatelli Juve, svolta bianconera: partito il countdown. I dettagli sul futuro del centrocampista del Sassuolo

Secondo La Gazzetta dello Sport Locatelli vede il suo futuro soltanto con la Juventus. L’offerta della Juve è di due anni di prestito a 5 miloni, diritto di riscatto a 30 milioni e bonus per 7 milioni. Il Sassuolo ha rifiutato pretendendo un obbligo di riscatto.

La sensazione è che si possa chiudere intorno ai 35 milioni con pagamento in cinque anni. Servirà un secondo incontro nei prossimi 10 giorni e forse anche un terzo meeting. Ma tutti vogliono chiudere. L’Arsenal ha offerto al giocatore un contratto da 3 milioni, ma Locatelli non l‘ha considerato. L’unico pericolo per la Juve è che possa arrivare un’offerta da un altro top team.

