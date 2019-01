Calciomercato Juventus, Tuttosport titola ‘Amici miei’: Bruno Alves e Marcelo potrebbero raggiungere Cr7 in bianconero

“Amici miei”: così titola in apertura l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento al mercato della Juventus. Due calciatori infatti potrebbero raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino: parliamo di Bruno Alves e Marcelo. L’esperto difensore portoghese del Parma potrebbe sostituire Medhi Benatia, in partenza per lo scarso minutaggio raccolto nella prima parte della stagione, mentre il brasiliano del Real Madrid è in rottura con Solari e l’operazione intriga Fabio Paratici, anche se molto dipenderà dal destino di Alex Sandro. Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora prepara i botti…