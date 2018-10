Hummels, c’è la Juventus: pronto l’assalto

Calciomercato Juventus, fari puntati su Mats Hummels per la difesa: Paratici sulle tracce del tedesco del Bayern Monaco secondo la stampa tedesca

Mancano tre mesi all’apertura della sessione di mercato invernale ma la Juventus è già al lavoro per definire gli obiettivi. La dirigenza bianconera potrebbe operare un innesto in difesa e giungono nuovi aggiornamenti dalla Germania: fari puntati su Mats Hummels del Bayern Monaco.

Accostato già in passato alla Vecchia Signora, il centrale tedesco è un pupillo del team mercato bianconero e l’affare sarebbe possibile secondo la Bild: l’ex Borussia Dortmund non è una primissima scelta di Kovac e non è da escludere l’assalto a gennaio, complice l’ottimo rapporto tra i due club…