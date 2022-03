Juventus, si valutano diversi nomi per la mediana in vista del mercato estivo

Calciomercato Juventus: priorità centrocampo in estate. 4 nomi in lista per rinforzare il reparto di Allegri. Ultimissime

La Juventus dopo aver chiuso per Vlahovic e Zakaria nel mercato invernale vuole mettersi avanti per piazzare un colpo importante anche in estate.

Cherubini starebbe valutano diversi nomi per la mediana e rinforzare la zona nevralgica del campo. Pogba, Milinkovic Savic, Zaniolo e Renato Sanches i quattro nomi nella lista e uno di questi in estate potrebbe vestire bianconero. Lo riporta Tuttosport.