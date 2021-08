Juventus, si spinge per Locatelli. Ma ora il centrocampista è in apprensione

Locatelli Juve, giocatore in apprensione? La verità sulla situazione del centrocampista del Sassuolo: nodo formula

L’ultima offerta della Juve per Manuel Locatelli è di 35 milioni così divisi: 5 subito per il prestito annuale e diritto di riscatto a 23 milioni a giugno 2022, a cui andrebbero aggiunti 7 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Contrariamente alle indiscrezioni trapelate ieri, il Sassuolo non sarebbe ancora soddisfatto perché vorrebbe l’obbligo di riscatto.

La Juve non ha perso la speranza, anche se la giornata di ieri è stata interlocutoria: secondo Gazzetta il prossimo incontro verrà fissato solo quando e se ci saranno le condizioni per la fumata bianca. Intanto il giocatore, che si sente già bianconero, sta iniziando a vivere la trattativa con un po’ più di apprensione rispetto a qualche settimana fa.

