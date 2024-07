Calciomercato Juventus, trovata L’INTESA con il Nizza per TODIBO: manca SOLO QUESTO dettaglio per chiudere

Todibo è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri sono ai dettagli per il difensore

Todibo alla Juventus, ora ci siamo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Nizza per portare in bianconero il difensore classe 1999, prossimo a diventare un nuovo rinforzo per la difesa titolare di Thiago Motta.

La formula è quella del prestito oneroso con diritto e obbligo di riscatto per un totale di 30/35 milioni. Cosa manca per l’ufficialità? L’accordo sulla quota del prestito e quella del riscatto, per il resto è tutto già deciso. Il Nizza potrebbe inserire una percentuale sulla rivendita.