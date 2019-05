Nicolò Zaniolo apre alla Juventus? Il centrocampista della Roma, durante una conversazione privata con alcuni amici in discoteca, avrebbe parlato del possibile futuro in bianconero

Da mesi ormai il nome di Nicolò Zaniolo viene accostato alla Juventus: l’ex centrocampista dell’Inter, esploso quest’anno con la maglia dela Roma, resta uno degli obiettivi principali del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che punta ad inserirsi nei discorsi ancora in sospeso tra il giocatore ed il club giallorosso per quel che riguarda il rinnovo. Zaniolo, che attualmente percepisce 300mila euro netti a stagione, punta ad un prolungamento fino al 2024 ad almeno 2 milioni di euro: una cifra che ad oggi la Roma sembrerebbe non voglia concedergli. Dopo i messaggi sibillini del suo agente, stando a quanto riportato stamane da alcune indiscrezioni, ci sarebbero ora anche quelli dello stesso centrocampista classe 1999.

Parlando ad alcuni amici presso la discoteca Jux Tap, dalle parti di Via Aurelia, a Sarzana (vicino Massa), a una ventina di chilometri da dove è nato, pare che Zaniolo abbia confessato la propria disponibilità a vestire la maglia bianconera, come rivelato stamane dal Corriere di Torino: «Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Poi però decide la Roma», avrebbe detto il giocatore a chi gli chiedeva del proprio futuro.