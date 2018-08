In scadenza di contratto 2019, Aaron Ramsey potrebbe dare l’addio all’Arsenal: Lazio in vantaggio su Liverpool e Manchester City

E’ tutto da scrivere il futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista di proprietà Arsenal è uno dei tasselli principali della formazione di Unai Emery ma non è da escludere una sua partenza da Londra. In scadenza di contratto 30 giugno 2019, il ventottenne non ha ancora raggiunto l’accordo con i Gunners per il prolungamento e non mancano i club interessati alle sue prestazioni…

E il The Sun sgancia la bomba: in pole per Ramsey c’è la Lazio di Claudio Lotito! Secondo il tabloid britannico i biancocelesti stanno monitorando con grande interesse la situazione del centrocampista gallese e sono pronti a battere la folta concorrenza. Sul calciatore infatti ci sono anche Manchester City, Liverpool, Tottenham e alcuni club cinesi.