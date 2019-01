Immobile-Liverpool: emissari al San Paolo per Napoli-Lazio

Bomba dall’Inghilterra, Ciro Immobile è finito nel mirino del Liverpool: l’attaccante sarà osservato da vicino in Napoli-Lazio

Fallimentari le esperienze all’estero di Ciro Immobile, insufficiente sia col Borussia Dortmund che col Siviglia, ma l’attaccante della Lazio continua a fare gola ai club non nostrani. Come riporta la stampa inglese, il bomber di Torre Annunziata è finito sul taccuino del Liverpool di Jurgen Klopp.

Emissari dei Reds presenti al San Paolo domenica per Napoli-Lazio, occasione per osservare da vicino il 28enne, che ha raccolto 11 reti fin qui tra Serie A ed Europa League. Esclusa categoricamente una cessione a gennaio, ma attenzione al possibile addio in estate…