Coates, Suarez e Dendoncker affari pianificati. Se il serbo Milinkovic-Savic va via, ecco Kumbulla e Szoboszlai

Si anima il mercato della Lazio ma molto dipenderà dal futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Un rinforzo per reparto è previsto, secondo La Gazzetta dello Sport. I nomi in pole position sono quelli di Coates per la difesa, Dendoncker per il centrocampo e Suarez per l’attacco.

Se dovesse partire Sergej Milinkovic-Savic, i biancocelesti potrebbero rimpiazzarlo con il classe 2000 Szoboszlai del Salisburgo e potrebbero reinvestire parte dell’incasso per il difensore Kumbulla del Verona.