Calciomercato Lazio, Felipe Anderson ai saluti: Juventus in pole

Felipe Anderson è vicino a salutare nuovamente la Lazio. Questa volta il suo futuro però può essere in Italia

Felipe Anderson è vicino alla seconda cessione da quando è alla Lazio. Dopo quella che ha permesso al brasiliano di giocare in Premier League con il West Ham, ora il suo futuro potrebbe essere comunque in Serie A.

Secondo Gazzetta.it l’attaccante esterno non ha trovato l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno e la Juventus avrebbe accelerato e non poco per programmare un suo arrivo a Torino.