Calciomercato Lazio, Kiyine sempre più vicino: ecco le novità

Calciomercato Lazio, Kiyine sempre più vicino ai biancocelesti: ecco le novità sulla trattativa per portare il centrocampista in biancoceleste

La Lazio è vicina a chiudere la trattativa per Sofian Kiyine. Il centrocampista del Chievo è finito nei radar di Igli Tare, che starebbe pensando di acquistarlo per poi girarlo in prestito alla Salernitana.

Secondo Sky Sport, filtrerebbe ottimismo dall’ambiente biancoceleste per la buona riuscita della trattativa: chiusura prevista nei prossimi giorni. Al centrocampista di origine marocchina verrà proposto un quadriennale.